राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने पर बोले शशि थरूर- 'उन्होंने एक आवाज को चुप कराने की कोशिश की, अब दुनिया...'

नई दिल्ली:कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्यता की खबर को विदेशी मीडिया ने कैसे कवर किया इस पर टिप्पणी करते हुए शशि थरूर ने कहा कि उन्होंने एक आवाज को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन अब दुनिया का हर कोना भारत की आवाज सुनता है।

गार्जियन ऑस्ट्रेलिया, स्पैनिश टेलीमुंडो, जर्मनी के फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन, सऊदी अरब के अशरक न्यूज, फ्रांस के आरएफआई, सीएनएन ब्रासिल के कवरेज को साझा करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को ट्वीट किया, "उन्होंने एक आवाज को चुप कराने की कोशिश की। अब दुनिया का हर कोना भारत की आवाज सुनता है।"

They tried to silence a voice. Now every corner of the world hears the voice of India. pic.twitter.com/HQ71nLwxW0