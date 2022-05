UPA और NDA में खाद्य पदार्थों के मूल्य अंतर को लेकर शशि थरूर ने शेयर किया चार्ट, केंद्र पर साधा निशाना

Highlights थरूर ने ट्विटर पर मई 2014 और मई 2022 के बीच कच्चे खाद्य पदार्थों की कीमतों में अंतर दिखाते हुए एक चार्ट साझा किया। चार्ट में दिखाया गया है कि चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर दालों की कीमतों में 17 से 59 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

नई दिल्ली:कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। इस दौरान थरूर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के तहत रसोई के स्टेपल की कीमतों में अंतर साझा कर देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार हमलावर हुए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ट्विटर पर मई 2014 और मई 2022 के बीच कच्चे खाद्य पदार्थों की कीमतों में अंतर दिखाते हुए एक चार्ट साझा किया। ऐसे में ट्वीट करते हुए शशि थरूर ने लिखा, "यूपीए युग और एनडीए के बीच एक और अंतर: आप इसे रोजाना महसूस करते हैं! #इन्फ्लेशन" 66 वर्षीय नेता द्वारा साझा किए गए चार्ट के अनुसार, आठ वर्षों में चावल और गेहूं की कीमतों में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि गेहूं के आटे की कीमतों में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

