कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनावः थरूर ने हार स्वीकार की, खड़गे को दी बधाई, आवास पर पहुंचे, तस्वीरें वायरल

Highlights शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देते हुए बयान जारी किया। सचिन पायलट ने कहा कि भारी बहुमत से मल्लिकार्जुन खड़गे जी जीते हैं, ये लोकतंत्र की जीत है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बधाई दी है।

नई दिल्लीः कांग्रेस नेता शशि थरूर पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने बुधवार को अपनी हार स्वीकार कर ली और अपने प्रतिद्वंद्वी मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देते हुए बयान जारी किया।

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7897 वोटों से जीत हासिल की और शशि थरूर को करीब 1072 वोट मिले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 8 गुना ज्यादा वोटों से जीते हैं। थरूर ने एक बयान में कहा, ‘‘अंतिम फैसला खड़गे के पक्ष में रहा, कांग्रेस चुनाव में उनकी जीत के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूं।

Shashi Tharoor reaches the residence of the Congress President-elect Mallikarjun Kharge, in Delhi. pic.twitter.com/GL37Od8wT0