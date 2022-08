कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की भाजपा नेता की तारीफ, कहा- दक्षिणपंथ के बजाय सही बात के लिए खड़े होने पर आप पर गर्व है

Highlights कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिलकिस बानो मामले के दोषियों की जल्द रिहाई की आलोचना करने वाले ट्वीट पर भाजपा नेता खुशबू सुंदर की सराहना की। बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। भाजपा नेता की प्रशंसा करते हुए थरूर ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो "दक्षिणपंथ के बजाय सही बात" के लिए खड़ी हुई हैं।

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिलकिस बानो मामले के दोषियों की जल्द रिहाई की आलोचना करने वाले ट्वीट पर अपनी पूर्व सहयोगी और भाजपा नेता खुशबू सुंदर की सराहना की। बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। इसपर सुंदर द्वारा ट्वीट किया गया, जिसको लेकर थरूर ने उनकी तारीफ की।

विपक्षी दलों द्वारा व्यापक रूप से आलोचना किए गए इस कदम की आलोचना करते हुए सुंदर ने कहा कि ऐसी घटनाएं "मानव जाति और नारीत्व का अपमान" हैं। भाजपा नेता की प्रशंसा करते हुए थरूर ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो "दक्षिणपंथ के बजाय सही बात" के लिए खड़ी हुई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपको दक्षिणपंथ के बजाय सही चीज के लिए खड़े होते हुए देखकर गर्व होता है।

Hear hear, @khushsundar! Proud to see you standing up for the right thing, rather than the right wing. https://t.co/NPfumMD6DW