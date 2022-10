कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में हारे थरूर के ट्वीट पर मशहूर इंग्लिश लेखक ने कहा- शशि आपने शानदार लड़ाई लड़ी, ये कांग्रेस की हार है

Highlights पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे विजयी रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7897 वोट मिले जबकि शशि थरूर को 1072 वोट मिले। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में 9,385 वोट पड़े और इनमें से 416 वोट अवैध करार दिए गए।

नई दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने बुधवार को अपनी हार स्वीकार कर ली और अपने प्रतिद्वंद्वी मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। थरूर ने अपने एक ट्वीट में हार स्वीकारते हुए लिखा कि ‘‘कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बड़े सम्मान, बड़ी जिम्मेदारी की बात है, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को इस चुनाव में उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। ’’

वहीं हार स्वीकार करने के बाद शशि थरूर के ट्वीट पर अंग्रेजी लेखक विलियम डेलरिम्पल ने कहा कि ये कांग्रेस की हार है। शशि थरूर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए विलियम डेलरिम्पल ने लिखा, आपने एक शानदार लड़ाई लड़ी शशि- यह कांग्रेस की हार है।

You fought a fabulous battle Shashi- its the INC'S loss