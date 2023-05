समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों को शरद पवार ने बताया सही, बोले- "नवाब मलिक ने जो कहा वो सच साबित हुआ"

Highlights समीर वानखेड़े मामले पर शरद पवार ने दी प्रतिक्रिया समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के आरोपों को शरद पवार ने बताया सही शरद पवार ने कहा मलिक को मीडिया में सच बोलने की सजा मिली है

मुंबई: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान केस में जांच के दायरे में आए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े पर शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार ने समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों को सही ठहराते हुए कहा कि हमारी पार्टी के नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ जो कुछ भी आरोप लगाया है वह सच साबित हो रहा है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल निदेशक अब सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन पर लगे आरोप सही है।

शरद पवार ने कहा, "नवाब मलिक को परेशान किया गया, मीडिया में सच बोलने की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी थी। उस वक्त उन्होंने जो कहा था अब सच साबित हो रहा देखते हैं आगे क्या होता है।"

दरअसल, दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े ईडी के एक मामले में नवाब मलिक 23 फरवरी, 2022 से जेल में है। इस मामले में नवाब मलिक पर जब कार्रवाई हुई तो उन्होंने मीडिया के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे।

इस मामले के कारण नवाब मलिक को महाराष्ट्र में अपना मंत्री पद तक गंवाना पड़ा था।

गौरतलब है कि साल 2021 में जब क्रूज में ड्रग्स मिलने के केस में समीर वानखेड़े और उनकी टीम द्वारा जांच की जा रही थी तो मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ अनियमितताओं के कई आरोप लगाए थे।

इन आरोपों को समर्थन करते हुए शरद पवार ने कहा कि नवाब मलिक को मीडिया में सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी है।

Nawab Malik was harassed, he was made to pay the price for telling the truth in the media. What Nawab Malik was saying proved to be right, let's see what happens next: NCP chief Sharad Pawar on Former NCB Mumbai head Sameer Wankhede