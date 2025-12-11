शरद पवार ने रखी डिनर पार्टी, राहुल गांधी, अजित पवार, गौतम अडाणी समेत पहुंचे दिग्गज नेता
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 11, 2025 10:02 IST2025-12-11T09:58:59+5:302025-12-11T10:02:20+5:30
Sharad Pawar Birthday: राहुल गांधी और गौतम अडानी समेत कई राजनेता और बिज़नेस टाइकून शरद पवार के आने वाले 85वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए उनके घर पर डिनर के लिए इकट्ठा हुए।
Sharad Pawar Birthday: प्रमुख शरद पवार ने अपने जन्मदिन से पहले बुधवार को अपने आवास पर रात्रिभोज का आयोजन किया। जिसमें राहुल गांधी और गौतम अदाणी समेत राजनीतिक और व्यवसायिक जगत के दिग्गज शामिल हुए। पवार (84) के राजनीतिक रूप से अलग हो चुके भतीजे अजित पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा, उद्योगपति गौतम अदाणी तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित कई प्रमुख हस्तियां यहां 6, जनपथ स्थित पवार के आवास पर मौजूद थीं।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रक्षा एवं कृषि मंत्री, पवार 12 दिसंबर को अपना 85वां जन्मदिन मनाएंगे। तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत राय, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता डी पुरंदेश्वरी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी पवार के आवास पर रात्रिभोज में शामिल हुए। इस अवसर पर संसद के कई अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।
शरद पवार के घर पर आयोजित एक कार्यक्रम में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी शामिल हुए। pic.twitter.com/alDPQS1SiD— Lutyens Media (@LutyensMediaIN) December 10, 2025
पवार के 6, जनपथ स्थित आवास पर हुए इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पवार के राजनीतिक रूप से अलग भतीजे, अजीत पवार भी मौजूद थे। भारत के राजनीतिक क्षेत्र के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस बैठक ने शरद पवार के करियर की व्यापक पहुंच और प्रभाव को रेखांकित किया।
गणमान्य व्यक्तियों की सूची में तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत राय, भाजपा नेता डी पुरंदेश्वरी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी शामिल थे, साथ ही कई संसद सदस्य भी मौजूद थे। इस खास डिनर ने पवार के 85वें वर्ष के करीब पहुंचने पर भारतीय राजनीति में उनकी स्थायी विरासत और प्रभाव को उजागर किया।