सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे सरकार को झटका, फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं, गुरुवार सुबह 11 बजे होगा बहुमत परीक्षण

मुंबई: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले पर लंबी चली सुनवाई के बाद गुरुवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सामने गुरुवार को विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को भी अविश्वास प्रस्ताव में वोट करने की अनुमति दे दी।

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा उद्धव ठाकरे सरकार से बहुमत साबित करने के निर्देश के बाद शिवसेना की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर बुधवार शाम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद रात करीब 9 बजे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वह फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने नहीं जा रही है।

Supreme Court gives go ahead to the floor test in the Maharashtra Assembly tomorrow; says we are not staying tomorrow's floor test. pic.twitter.com/neYAIftfWe