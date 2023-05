जी20 आयोजनों से पहले उत्तर-पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू, जुलूस-रैली और जनसभा पर लगी रोक

By अंजली चौहान | Published: May 26, 2023 11:07 AM

उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में जी20 आयोजनों से पहले पुलिस ने धारा 144 लगाने का फैसला किया है। 2020 में हुए दंगों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।

फाइल फोटो