संजय सिंह के सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, सामने आया आप नेता का वीडियो

नई दिल्ली: दिल्ली की अब रद्द की जा चुकी शराब नीति से जुड़े एक मामले में बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के सहयोगियों के साथ ईडी ने पूछताछ की। आप सांसद संजय सिंह का आरोप है कि उनके सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की जा रही है।

एनडीटीवी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सूत्रों के हवाले से बताया कि ईडी अजीत त्यागी और अन्य व्यवसायियों और ठेकेदारों के आवासों और कार्यालयों सहित कई स्थानों पर तलाशी ले रही थी, जिन्हें कथित रूप से नीति से लाभ हुआ था।

#WATCH | Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh alleges ED raids are being conducted at the premises of his colleagues Ajit Tyagi and Sarvesh Mishra. pic.twitter.com/P2BICTr45D