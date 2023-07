दिल्ली सेवा अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने याचिका पर 4 जुलाई को होगी सुनवाई, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

Highlights दिल्ली सेवा अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई 4 जुलाई, मंगलवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ सुनेगी मामला दिल्ली सरकार की याचिका पर होगी सुनवाई

नई दिल्ली: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ दिल्ली सेवा अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर 4 जुलाई, मंगलवार को सुनवाई करेगी। केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

CJI DY Chandrachud led bench will hear a plea tomorrow, by Delhi Govt challenging the constitutionality of the Delhi Services Ordinance pic.twitter.com/TLZRBFg5p0