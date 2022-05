दिल्लीः मंत्री सत्येंद्र जैन धनशोधन मामले में गिरफ्तार, सिसोदिया और संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर किया हमला

Highlights वर्ष 2018 में ईडी ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी। भाजपा को हिमाचल प्रदेश चुनाव में हार का डर है। 7 बार ED के सामने पेश हो चुके हैं। CBI ने भी उनको इस मामले में क्लीन चिट दी है।

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस बीच आप सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला किया।

एजेंसी ने पिछले महीने कहा था कि जैन के परिवार और जैन से संबंधित कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को उनके खिलाफ एक धनशोधन मामले की जांच के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है। वर्ष 2018 में ईडी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता जैन से पूछताछ की थी।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सत्येंद्र जैन को ''फर्जी'' मामले में गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वह हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा को अब डर लग रहा है।

