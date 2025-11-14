Bihar Chunav Result: भाजपा मुख्यालय में सत्तू का पराठा और जलेबी बनाई जा रही है, रुझानों में NDA आगे...

By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 08:43 IST2025-11-14T08:40:06+5:302025-11-14T08:43:04+5:30

Bihar Chunav Result: दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में सत्तू का पराठा और जलेबी बनाई जा रही है।

दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम Bihar Elections 2025 की मतगणना शुरू होने से पहले दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में सत्तू का पराठा और जलेबी बनाई जा रही है।

