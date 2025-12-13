Sasthamangalam ward: कौन हैं आर. श्रीलेखा?, तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत दर्ज की, सीपीआईएम उम्मीदवार अमृता आर को 708 वोटों से हराया
Kerala Local Body Election Results Updates: तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को बढ़त मिलने का संकेत दिया गया था।
Kerala Local Body Election Results Updates: भाजपा उम्मीदवार और पूर्व डीजीपी आर. श्रीलेखा ने सस्थामंगलम वार्ड से जीत हासिल की। भाजपा उम्मीदवार और पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आर. श्रीलेखा ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सस्थामंगलम वार्ड से जीत दर्ज की है। मतदान के दिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक फर्जी पूर्व-मत सर्वेक्षण साझा करके विवाद खड़ा कर दिया था। इस सर्वेक्षण में तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को बढ़त मिलने का संकेत दिया गया था।
केरल में आईपीएस अधिकारी बनने वाली पहली महिला आर श्रीलेखा ने शनिवार को तिरुवनंतपुरम नगर निगम के वार्ड 41 से राज्य स्थानीय निकाय चुनाव जीता। उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और सीपीआई-एम उम्मीदवार अमृता आर को 708 वोटों से हराया। 1987 बैच की केरल कैडर अधिकारी ने तिरुवनंतपुरम के सस्थामंगलम वार्ड से चुनाव लड़ा।
केरल की डीजीपी के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में भगवा पार्टी की राज्य उपाध्यक्ष हैं। आर श्रीलेखा के बारे में तिरुवनंतपुरम की मूल निवासी श्रीलेखा ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत श्री विद्याधिराज कॉलेज में लेक्चरर के रूप में की। बाद में उन्होंने मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रेड बी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला।
1987 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में केरल की पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रचा। 33 वर्षों के विशिष्ट करियर के दौरान, उन्होंने अलाप्पुझा, पथानामथिट्टा और त्रिशूर में जिला पुलिस अधीक्षक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में भी अपनी सेवाएं दीं, पुलिस अधीक्षक और बाद में उप महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया।
आर श्रीलेखा ने कहा कि मुझे पता है कि सस्थामंगलम वार्ड में किसी भी उम्मीदवार को मिली यह अब तक की सबसे बड़ी बहुमत है। मैं बहुत खुश हूं। एनडीए तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर शासन करेगा। जनता का धन्यवाद। हमें यह अवसर देने के लिए धन्यवाद, कम से कम अभी के लिए तो। आर श्रीलेखा उन उम्मीदवारों में से हैं जिन्हें भाजपा के सत्ता में आने पर महापौर बनने की प्रबल दावेदार माना जा रहा है।
श्रीलेखा ने सीपीएम की युवा उम्मीदवार अमृता को हराया। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष वीवी राजेश ने भी कोडुंगानूर वार्ड से जीत हासिल की। वीवी राजेश की जीत आरामदायक बहुमत से हुई। चूंकि इस बार नगर निगम में महापौर पद के लिए महिलाओं का आरक्षण नहीं है, इसलिए वीवी राजेश को महापौर बनने में प्राथमिकता दी जाएगी।