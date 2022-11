सरदारशहर विधानसभा सीट उपचुनावः कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर, भाजपा ने अशोक कुमार पिंचा पर खेला दांव, जानें कब मतदान और मतगणना

Highlights उपचुनाव के लिए मतदान पांच दिसंबर को होना है। पिंचा बुधवार को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के निधन से रिक्त हुई थी।

जयपुरः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजस्थान की सरदारशहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अशोक कुमार पिंचा को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार को एक बयान जारी कर पिंचा को अपना उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की।

उपचुनाव के लिए मतदान पांच दिसंबर को होना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, पिंचा बुधवार को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अभी इस उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। यह सीट कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के निधन से रिक्त हुई थी।

BJP releases a list of candidates for Lok Sabha and Vidhan Sabha by-polls. pic.twitter.com/57rRtbgUgN