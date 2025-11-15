पाकिस्तान में लापता हुई सरबजीत ने कबूला इस्लाम, स्थानीय शख्स से किया निकाह
Punjab Woman: पंजाब की एक सिख तीर्थयात्री सरबजीत कौर पाकिस्तान की धार्मिक यात्रा के दौरान लापता हो गई थी और कहा जाता है कि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था और वहीं विवाह कर लिया था।
Punjab Woman: पाकिस्तान में स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारे की यात्रा पर गई पंजाबीमहिला के लापता केस में बड़ी अपडेट सामने आई है। जानकारी है कि लापता हुई एक भारतीय सिख महिला, सरबजीत कौर, ने कथित तौर पर इस्लाम धर्म अपना लिया है और पाकिस्तान में एक व्यक्ति से शादी कर ली है। उर्दू में लिखे उसके निकाहनामे (इस्लामी विवाह अनुबंध) की एक प्रति सामने आई है। दस्तावेज़ में उल्लेख है कि पंजाब के कपूरथला की निवासी सरबजीत कौर ने इस्लाम धर्म अपनाकर और "नूर" नाम अपनाकर लाहौर के पास शेखपुरा निवासी नासिर हुसैन से शादी की।
कौर, अन्य सिख तीर्थयात्रियों के साथ, धार्मिक यात्राओं की अनुमति देने वाले एक द्विपक्षीय समझौते के तहत 4 नवंबर को वाघा-अटारी सीमा पार करके पाकिस्तान आई थीं।
तीर्थयात्री गुरु नानक देव की 555वीं जयंती मनाने के लिए पाकिस्तान आए थे। 1,900 से अधिक तीर्थयात्रियों का समूह 13 नवंबर को भारत लौट आया, लेकिन कौर उस समूह से गायब थीं।
इसके बाद, पाकिस्तानी आव्रजन विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया कि वह निकासी मंजूरी के लिए रिपोर्ट नहीं कर पाईं। पुलिस ने आगे की जाँच के लिए भारतीय अधिकारियों को एक प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है।
भारतीय अधिकारी अब कौर और उसके परिवार के बारे में उसके पैतृक गाँव से और जानकारी जुटाने में लगे हैं।
अभी सिखों का एक जथ्था धार्मिक वीजा पर पाकिस्तान गया था— 🇮🇳Jitendra pratap singh🇮🇳 (@jpsin1) November 15, 2025
जिसमें ननकाना साहब करतारपुर और कई सिख स्थल का भ्रमण था
उसे जथ्थे में से एक महिला सर्वजीत कौर गायब हो गई 8 दिन के बाद वह महिला प्रकट हुई और बोली कि मैं पाकिस्तान के नासिर हुसैन के साथ मुस्लिम बनकर निकाह कर लिया और उसका… pic.twitter.com/ej9lziAYEI
52 वर्षीय महिला तलाकशुदा हैं और उनके पूर्व पति करनैल सिंह से उनके दो बेटे हैं। करनैल सिंह लगभग 30 वर्षों से इंग्लैंड में रह रहे हैं। पंजाब के मुक्तसर जिले से जारी उनके पासपोर्ट में उनके पूर्व पति के बजाय उनके पिता का नाम दर्ज है। तीर्थयात्रियों के इस 'जत्थे' का नेतृत्व अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज्ज ने किया।
इस समूह ने ननकाना साहिब स्थित गुरुद्वारा जन्मस्थान और करतारपुर स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ-साथ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों का दौरा किया।