संजीव खन्ना बने भारत के 51वें चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ; देखें वीडियो

New CJI: आज भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना ने शपथ ली है। 11 नवंबर, सोमवार के दिन खन्ना ने राष्ट्रपति मुर्मू के शपथ दिलाए जाने के दौरान शपथ ली। इस दौरान कार्यक्रम में राजनीतिक जगत के कई दिग्गज मौजूद रहें। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति खन्ना को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना, जो छह महीने से अधिक समय तक सीजेआई के रूप में काम करेंगे, 13 मई, 2025 को पद छोड़ देंगे।

उन्होंने न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर रविवार को सेवानिवृत्त हो गए।

जस्टिस संजीव खन्ना देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 51 वें CJI बने



