पुराने संसद भवन से RSS-BJP का रिश्ता नहीं, नए पार्लियामेंट की शिला पर मोदी का नाम लिखवाने के लिए हो रहा खर्चाः संजय राउत

By अनिल शर्मा | Published: May 24, 2023 11:19 AM

कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की मांग है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। राजद ने भी कहा है कि 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेगा।

पुराने संसद भवन से RSS-BJP का रिश्ता नहीं, नए पार्लियामेंट की शिला पर मोदी का नाम लिखवाने के लिए हो रहा खर्चाः संजय राउत