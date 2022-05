राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन संग स्टालिन की मुलाकात पर बोले संजय राउत- ये हमारी संस्कृति नहीं

Highlights एजी पेरारिवलन से अपनी मुलाकात को लेकर एमके स्टालिन ट्वीट भी किया था। शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि ये हमारी संस्कृति नहीं है।

मुंबई: शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को एजी पेरारिवलन से मुलाकात के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधा। बता दें कि पेरारिवलन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषियों में से एक था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को रिहा किया है। पहले ही 30 साल जेल में काट चुके पेरारिवलन के रिहाई का आदेश आने के बाद स्टालिन ने उससे मुलाकात की थी।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पेरारिवलन से स्टालिन की मुलाकात पर संजय राउत ने कहा, "तमिलनाडु की राजनीति सभी जानते हैं। राजीव गांधी राष्ट्र के नेता थे। उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया। तमिलनाडु में उनकी हत्या कर दी गई। अगर सीएम अपने हत्यारों को बधाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि यह हमारी संस्कृति नहीं है। अगर कोई इस तरह एक नया आयाम गढ़ता है, तो यह देश के लिए सही आदर्श नहीं है।"

If someone drfts a new dimension like this, then it is not a right ideal for the nation: Shiv Sena leader Sanjay Raut when asked about Tamil Nadu CM MK Stalin meeting AG Perarivalan, convict in ex-PM Rajiv Gandhi's assassination matter pic.twitter.com/WyKpD9OO7F