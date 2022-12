संजय राउत का शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर राज्यपाल कोश्यारी पर पलटवार, कहा- रुकें और देखें

Highlights संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी पर पलटवार किया उन्होंने कहा कि राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी राउत ने कहा कि इंतजार करें और देखें कि विपक्ष इससे पहले और बाद में क्या करता है

मुंबई: शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना बीआर अंबेडकर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। विधानसभा का सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इंतजार करें और देखें कि विपक्ष इससे पहले और बाद में क्या करता है।"

Action will have to be taken against the Governor. The Vidhan Sabha session is beginning on 19th Dec. Wait and watch what the Opposition does before and after that: Sanjay Raut, Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) leader on Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshiyari pic.twitter.com/QRnOOehwoN