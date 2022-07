Sanjay Arora: चंदन तस्कर वीरप्पन से टक्कर, आईटीबीपी महानिदेशक, जानें कौन हैं दिल्ली के नए सीपी

Highlights संजय अरोड़ा गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों (एजीएमयूटी) कैडर में अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दी है। एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी दिल्ली पुलिस में सेवा करते हैं।

नई दिल्लीः संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अरोड़ा वर्तमान में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। गृह मंत्रालय द्वारा रविवार को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई।

आधिकारिक आदेश के अनुसार, सक्षम प्राधिकार ने अरोड़ा की अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों (एजीएमयूटी) कैडर में अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दी है। एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी दिल्ली पुलिस में सेवा करते हैं। साल 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अरोड़ा सोमवार को कार्यभार संभालेंगे और अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे।

संजय अरोड़ा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी 1988 बैच के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं। उन्होंने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (राजस्थान) से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आईपीएस में शामिल होने के बाद उन्होंने तमिलनाडु पुलिस में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

उन्होंने तमिलनाडु पुलिस एसटीएफ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में काम किया है, जिसने चंदन तस्कर वीरप्पन का पीछा किया था। अरोड़ा को उस कार्यकाल के दौरान बहादुरी के लिए मुख्यमंत्री के वीरता पदक से सम्मानित किया गया था।

1991 में NSG द्वारा प्रशिक्षित होने के बाद अरोड़ा ने LTTE गतिविधि के उत्तराधिकार के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष सुरक्षा समूह (SSG) बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने TN के विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक के रूप में भी कार्य किया।

उन्होंने 1997 से 2002 तक कमांडेंट के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में सेवा की। उन्होंने 1997 से 2000 तक उत्तराखंड के मतली में ITBP बटालियन की एक सीमा की रक्षा की। 2000 से 2002 तक ITBP अकादमी, मसूरी में कमांडेंट (कॉम्बैट विंग) के रूप में काम किया।

