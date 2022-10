संबित पात्रा का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले- "राहुल गांधी हिमाचल चुनाव से पहले ही सरेंडर बोल चुके हैं"

Highlights संबित पात्रा ने हिमाचल प्रदेश में अपनी पुरानी शैली में विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला हिमाचल की जनता भी यह बात समझ रही है कि राहुल गांधी ने यहां के चुनाव में सरेंडर बोल चुके हैं जिस तरह से दिल्ली में मां-बेटे की पार्टी बिखर चुकी है, हिमाचल में भी उनकी पार्टी का यही हाल है

धर्मशाला: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने हिमाचल प्रदेश में अपनी पुरानी शैली में विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। धर्मशाला में एक प्रेस कांफ्रेस को संबोधित करते हुए संबित पात्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल कांग्रेस नेता ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जैसे लगता है कि वे यहां पर चुनाव बाद सरकार बनाने जा रहे हैं।

संबित पात्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा, "एक मां-बेटे की जोड़ी दिल्ली में और एक मां-बेटे (प्रतिभा सिंह-विक्रमादित्य सिंह) की जोड़ी हिमाचल में जमानत पर हैं। मां-बेटे का नेतृत्व कांग्रेस में कोई स्वीकार नहीं कर रहा है और यही हाल हिमाचल प्रदेश में भी है।"

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति का जिक्र करते हुए भाजपा प्रवक्ता पात्रा ने कहा, "यहां भी कई कार्यकारी अध्यक्षों को नियुक्त किया गया है क्योंकि मां-बेटे का नेतृत्व काम नहीं कर रहा है। उन्हीं कार्यकारी अध्यक्षों में कुछ पीएम मोदी के प्रशंसक भी निकले। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं।"

Here too, several working presidents have been appointed as the leadership of the mother & son is not working. Some of these working presidents turned out to be fans of PM Modi. I thank them that taking inspiration from PM Modi's work, they have gone ahead in BJP: Sambit Patra pic.twitter.com/vtDjF6OIyo