सपा नेता राम गोपाल यादव ने 'पोर्न स्टार' वाली पोस्ट पर टिप्पणी वायरल होने के बाद जारी किया स्पष्टीकरण

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने रविवार सुबह अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोर्न स्टार की तस्वीरों वाली एक पोस्ट पर की गई टिप्पणी का स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने लिखा, "मैं अपने सभी शुभचिंतकों को सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट नहीं है। कुछ धोखेबाज मेरे नाम से फर्जी ट्विटर पेज या अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट बनाकर भ्रामक संदेश पोस्ट करते हैं। मैंने उनके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज करा दी है। कृपया इन फर्जी लोगों से सावधान रहें।"

यह पोस्ट 79 वर्षीय राम गोपाल यादव के हैंडल से एक कमेंट का स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट पर सहमति जताई थी, जिसमें लिखा था, "साड़ी में लड़की से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता, क्या आप सहमत हैं?" इस पोस्ट में पोर्न स्टार निक्स इंडिया की एक महिला पोर्न स्टार के साथ तस्वीर थी। राम गोपाल यादव ने इस पोस्ट पर "हाँ" में जवाब दिया।

सपा नेता के स्पष्टीकरण के तुरंत बाद, नेटिज़न्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह टिप्पणी किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट से नहीं की गई थी - यह राम गोपाल यादव के आधिकारिक एक्स अकाउंट से आई थी, जिससे स्पष्टीकरण जारी किया गया था। राम गोपाल यादव की टिप्पणी पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की कड़ी प्रतिक्रिया आई है।

But the comment was posted from the same X account you are issuing clarification from. https://t.co/PYN6heg7owpic.twitter.com/7fTUraH8hn