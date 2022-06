Rampur By Polls: उपचुनाव से पहले आजम खान ने लगाया बड़ा आरोप, कहा थाने में ले जाकर लोगों को पिटा- दिए गए है पैसे, बोला लोग करें मजबूती से वोट

Highlights रामपुर में आज उपचुनाव हो रहे है। ऐसे में चुनाव से पहले आजम खान ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने उनके लोगों पर पुलिस द्वारा की गई ज्यादती की बात कही है।

Rampur By Polls: आज देश के छह राज्यों में तीन लोकसभा और सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे है। इस लोकसभा सीट में उत्तर प्रदेश का रामपुर भी शामिल है जो सीट मोहम्मद आजम खान के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी। आज इस सीट पर भी बाई पोल्स हो रहे है। इस चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर में मतदान को लेकर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि चुनाव से पहले हमारे लोकसभा उम्मीदवार के साथ बुरा बर्ताव किया गया है। उन्होंने हिंसा की भी बात कही है।

आजम खान ने यह दावा करते हुए कहा कि चुनाव से पहले लोगों को मारा और उन्हें पीटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे पूरे राज जगे रह गए और ऐसा में उन्होंने पूरी रात पुलिस की जीप और साइरन की आवाज सुनाती रही। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे लोकसभा उम्मीदवार के साथ गंज थाना के थानाध्यक्ष ने सबसे अभद्र व्यवहार भी किया है। उनका दावा है कि पुलिस ने उनके लोगों को थाने ले गई और उनके साथ हिंसा की है।

आजम खान ने यह भी कहा कि थाना ले गए लोगों को कुछ पैसे भी दिए गए है। उनके मुताबिक, उनके लोग गंज थाना, कोतवाली थाना और सिविल लाइंस थाना ले जाए गए थे।

UP| Lok Sabha by-polls: I've been up all night. Our Lok Sabha candidates went to Ganj PS, Kotwali PS, Civil Lines PS (in Rampur). The most indecent behaviour was by the inspector of Ganj PS, he even did violence... blame's on admn if polling percentage drops: SP leader Azam Khan pic.twitter.com/hHjTSRsFLT

आपको बता दें कि इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस तरह से आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था, "भाजपा सरकार उपचुनाव में अपनी हार से घबराकर सपा के कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा रही है लेकिन उसे याद रहे जहां लाखों लोग सपा के साथ हैं वहां उनकी ये गीदड़-भभकी काम नहीं आनेवाली। जितना अधिक दबाव बढ़ेगा, सपा के समर्थन में उतना अधिक मतदान बढ़ेगा। सपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी!"

#WATCH | I'm a criminal, I accept... so my city has also been presumed to be the same. They can do whatever they want, we have to endure. If I want to stay, I have to endure: SP leader Azam Khan, after claiming police violence on the night of Lok Sabha by-polls pic.twitter.com/Xq14HDRwr3