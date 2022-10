सपा विधायक आजम खान मुश्किल में, भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा, 25000 रुपये जुर्माना, विधानसभा सदस्यता पर खतरा!

Highlights तीन साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। आजम खान को घृणा भाषण के मामले में सजा सुनाई गई है। बहस 21 अक्टूबर को पूरी हो गई थी।

बरेलीःरामपुर की एमपी—एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं विधायक आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

अदालत के इस फैसले के कारण खान की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो सकती है क्योंकि नियमानुसार एमपी/एमएलए को दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है।

शासकीय अधिवक्‍ता अजय तिवारी ने बताया कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर से सपा विधायक आजम के खिलाफ दर्ज मुकदमे में रामपुर की विशेष एमपी—एमएलए अदालत ने उन्हें भारतीय दण्ड विधान की धारा 153—क (धार्मिक भावनाएं भड़काना), 505—क (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से असत्य कथन) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (चुनाव के सिलसिले में विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य बढ़ाना) के तहत दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

Samajwadi Party leader Azam Khan & 2 other accused sentenced to 3 years in prison along with a fine of Rs 2000 in the hate speech case of 2019. pic.twitter.com/TZGRB5j6FO

अदालत के इस फैसले के कारण खान की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो सकती है। गौरतलब है कि उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा जुलाई 2013 में जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) समाप्त हो जाएगी।

सजा मिलने के बाद अदालत से बाहर आते वक्‍त खान ने कहा, ‘‘यह अधिकतम सजा है। इस मामले में जमानत अनिवार्य शर्त है, उस आधार पर मुझे जमानत मिल गयी है। मैं इंसाफ का कायल हो गया हूं।'' गौरतलब है कि आजम खान को घृणा भाषण के मामले में सजा सुनाई गई है जो जमानती मामला है और यह संभव है कि उन्हें इस मामले में जेल जाने की नौबत ना आए।

UP | If Azam Khan applies for bail, he can get it. If the imprisonment is longer than 2 years, there is a danger to the MLA post. He's sentenced to 3 years in prison, says SP Pandey, Joint Director Prosecution Incharge, Rampur pic.twitter.com/l7wUZNAuJJ