पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को लेकर पीएम मोदी ने जताया शोक, अब तक मरने वालों की संख्या हुई 1,136

Highlights पीएम मोदी ने लिखा- पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुख हुआ उन्होंने पाकिस्तान में जल्द सामान्य स्थिति के लौट आने की कामना की बाढ़ के कारण पड़ोशी देश में पिछले 24 घंटों में 75 लोगों की मौत हुई है

नई दिल्ली: पाकिस्तान में बाढ़ से आई तबाही में लाखों-लाखों लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, जून के बाद से पाकिस्तान में मानसून की बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,136 तक पहुंच गई है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में 75 लोगों की मौत हुई है।

पड़ोसी देश में आई इस भयंकर त्रासदी को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी ने दुख जताया है। सोमवार को उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा, "पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुख हुआ। हम पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और शीघ्र सामान्य स्थिति की बहाली की कामना करते हैं।"

Saddened to see the devastation caused by the floods in Pakistan. We extend our heartfelt condolences to the families of the victims, the injured and all those affected by this natural calamity and hope for an early restoration of normalcy.