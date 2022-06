सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले सचिन पायलट, कहा- उम्मीद है केंद्र और राज्य सरकार करेगी पुख्ता कार्रवाई

Highlights मानसा जिले में रविवार (29 मई) को अज्ञात हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पंजाब सरकार द्वारा मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती किए जाने के बाद यह घटना हुई। मूसेवाला उन 424 लोगों में शामिल थे, जिनकी सुरक्षा पंजाब पुलिस ने अस्थायी रूप से हटा दी थी या कम कर दी थी।

मानसा: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोमवार को सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात की। मूसेवाला के परिवार से मिलने के बाद पायलट ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, "पंजाब में नरसंहार का जो भयानक क्रम चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। पंजाब और पंजाबियों पर इस देश को हमेशा फक्र रहा है। पंजाब के लोगों ने बहुत लंबे समय तक आतंक के साए में जीवन काटा है। हम नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर वो परिस्थिति यहां दोबारा पैदा हो।"

Such an incident happened to instil fear in people. Drug mafias, terrorists, gangsters are getting a foothold (in Punjab)...Centre and State should probe it (Sidhu Moose Wala's death) & act against the culprits: Congress leader Sachin Pilot in Mansa, Punjab pic.twitter.com/tWZFe1w5sI