Sabarmati Express Derailed Near Kanpur: कैसे हादसे का शिकार हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताई वजह

Highlights अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसे की बताई वजह रेलवे के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं यात्रियों के अन्य ट्रेन से भेजने का प्रबंधन किया जा रहा

Sabarmati Express Derailed Near Kanpur: कानपुर में देर रात साबरमती एक्सप्रेस की 22 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन ट्रेन की 22 बोगियों का पटरी से उतरा कई सवाल खड़े करता है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) राकेश वर्मा ने शनिवार सुबह मामले में सूचना देते हुए कहा, "22 बोगियां पटरी से उतर गई हैं लेकिन कोई घायल नहीं हुआ है। सभी यात्रियों को बस से वापस स्टेशन भेजा जा रहा है। एक मेमो ट्रेन भी यहां आ रही है। सौभाग्य से, किसी भी तरह की कोई हताहत नहीं हुई है।" एडीएम ने कहा कि शनिवार सुबह कानपुर उत्तर प्रदेश में साबरमती एक्सप्रेस (वाराणसी से अहमदाबाद, ट्रेन संख्या 19168) के पटरी से उतरने वाली जगह का आकलन किया जा रहा है।

Uttar Pradesh | Buses reached the site and carried passengers to Kanpur.



8 coaches Memu rake departed at 5:21 to the site to facilitate passengers up to Kanpur.



(Source - Indian Railways)

#WATCH | Kanpur, Uttar Pradesh: ADM City Kanpur Rakesh Verma says, "... 22 bogies have derailed but no one is injured. All the passengers are being sent back to the station by bus. A memo train is also on its way here... Fortunately, there are no casualties of any kind."

कैसे हुआ हादसा?

वहीं, हादसे का संज्ञान लेते हुए अश्विनी वैष्णन ने एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि यह हादसा क्यों और कैसे हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इंजन ने ट्रैक पर रखी किसी वस्तु को टक्कर मार दी और पटरी से उतर गई।

The engine of Sabarmati Express (Varanasi to Amdavad) hit an object placed on the track and derailed near Kanpur at 02:35 am today.



Sharp hit marks are observed. Evidence is protected. IB and UP police are also working on it.



No injuries to passengers or staff. Train arranged…

गौरतलब है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सुरक्षित निकालने और कानपुर स्थानांतरित करने के लिए तुरंत बसों को स्थान पर भेज दिया। इसके अतिरिक्त, कानपुर में यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में सहायता के लिए 8 कोच वाली मेमू रेक सुबह 5:21 बजे रवाना हुई। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस आज सुबह 02:35 बजे कानपुर के पास पटरी से उतर गई। इंजन पटरी पर रखी किसी वस्तु से टकराया और पटरी से उतर गया। तेज चोट के निशान देखे गए।

#WATCH | Kanpur, Uttar Pradesh | ADM city, Rakesh Verma reaches the site where Sabarmati Express derailed.

अधिकारियों ने कहा कि लोको से 16वें कोच के पास मिले साक्ष्यों को सुरक्षित कर लिया गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक रेलवे ट्रैक में कोई फ्रैक्चर नहीं है। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों के किसी चोट की खबर नहीं है। यात्रियों के लिए अहमदाबाद की आगे की यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है।

रेलवे डीआरएम झांसी डिवीजन दीपक कुमार ने कहा, "कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। यात्रियों को बस और ट्रेन के जरिए वापस कानपुर ले जाया गया है। यात्रियों को उनके संबंधित गंतव्य तक ले जाने के लिए कानपुर में एक और ट्रेन तैयार की गई है।"

#WATCH | Uttar Pradesh | Train no. 19168, Sabarmati Express derailed near Kanpur at 02:35 am today after the engine hit an object placed on the track and derailed.



(Visuals from the spot)

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए अहमदाबाद की आगे की यात्रा के लिए एक राहत ट्रेन की भी व्यवस्था की। भारतीय रेलवे ने कहा कि वह घटना की सक्रियता से जांच कर रही है।

