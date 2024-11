SA vs SL: मार्को जेनसन ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर गेंदबाजी से ढहाया कहर, चटकाए 7 विकेट, श्रीलंका 42 रन पर आउट

SA vs SL, 1st Test: श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने हाल के दिनों में सबसे खराब टेस्ट बल्लेबाजी प्रदर्शन में से एक प्रदर्शन किया है, जब वे डरबन के किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती टेस्ट के दूसरे दिन 42 रन पर ढेर हो गए। मार्को जेनसन ने 7 विकेट लेकर 149 रन की बढ़त हासिल करके दक्षिण अफ्रीका के श्रीलंका को ध्वस्त करने की सुर्खियां बटोरीं। मेहमान टीम टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के स्कोर 80/4 पर आई थी, इस उम्मीद में कि प्रोटियाज़ को जितना संभव हो सके न्यूनतम स्कोर पर रोका जाए।

दक्षिण अफ़्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने कड़ा संघर्ष करते हुए 117 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली, जबकि निचले क्रम के योगदान से मेजबान टीम 49.4 ओवरों तक चली पारी में 191 रन बनाने में सफल रही। लाहिरू कुमारा और असिथा फर्नांडो ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि विश्वा फर्नांडो और प्रभात जयसूर्या ने एक-एक विकेट लिया। हालाँकि, श्रीलंकाई बल्लेबाज जानसन और कैगिसो रबाडा की नई गेंद वाली जोड़ी का सामना मुश्किल से कर सके। जानसन ने पथुम निसांका, दिनेश चांडीमल, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डी सिल्वा, प्रभात जयसूर्या, विश्व फर्नांडो और असिथा फर्नांडो को शामिल किया।

Jansen on song!🎵



Marco meant business, and took NO prisoners as he bull-dozed the Sri Lanka batters to get career-best Test Match figures of 7/13😃😎🇿🇦



An absolute dominant display, one for the history books.📖🏏#WozaNawe#BePartOfIt#SAvSLpic.twitter.com/OWrXUKX0lO