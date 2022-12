विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा- हमें अपने जवानों का अपमान नहीं करना चाहिए

Highlights विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारे जवानों के लिए 'पिटाई' शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं देखता हूं कि कौन सलाह दे रहा है तो मैं केवल झुक सकता हूं और सम्मान कर सकता हूं। राहुल गांधी ने कहा था कि विदेश मंत्री बयान देते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी समझ को और गहरा करना चाहिए।

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि जवानों का सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारत-चीन झड़प पर राहुल गांधी के बयान के जवाब में आई है। जयशंकर ने कहा, "हमें राजनीतिक आलोचना से कोई समस्या नहीं है लेकिन हमें अपने जवानों का अपमान नहीं करना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "मैंने सुना है कि मेरी अपनी समझ को और गहरा करने की जरूरत है। जब मैं देखता हूं कि कौन सलाह दे रहा है तो मैं केवल झुक सकता हूं और सम्मान कर सकता हूं। हमारे जवानों के लिए 'पिटाई' शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।" बता दें कि तवांग में भारत-चीन झड़प पर गांधी ने कहा था कि हमें समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। विदेश मंत्री बयान देते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी समझ को और गहरा करना चाहिए।

