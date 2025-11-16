IND-A vs SA-A: रुतुराज और निशांत के शानदार प्रदर्शन से भारत ए ने दक्षिण अफ्रीका ए को 9 विकेट से हराकर सीरीज जीती

IND-A vs SA-A: हर्षित राणा के तीन विकेटों के बाद रुतुराज गायकवाड़ के नाबाद अर्धशतक की मदद से भारत ए ने रविवार को दूसरे अनधिकृत वनडे में दक्षिण अफ्रीका ए को नौ विकेट से रौंद दिया। इस जीत से भारत ए ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। तेज गेंदबाज राणा (3/21) और बाएं हाथ के स्पिनर निशांत सिंधु (4/16) की बदौलत भारत ने मेहमान टीम को 20.3 ओवर में 132 रन पर आउट कर दिया और फिर 27.5 ओवर में एक विकेट पर 135 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

अभिषेक शर्मा (32 रन, 22 गेंद) ने आम तौर पर आक्रामक पारी खेली और गायकवाड़ (नाबाद 68) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 8.1 ओवर में 53 रन जोड़े। लेकिन अभिषेक तेज गेंदबाज लुथो सिपामला की गेंद पर लुहान ड्रे प्रिटोरियस को कैच थमा बैठे और दक्षिण अफ्रीका को कुछ राहत दी।

हालांकि, गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा (नाबाद 29) ने बाकी बचे रन शांति से बटोरे और तिलक वर्मा ने ऑफ स्पिनर प्रेनेलन सुब्रयान की गेंद पर चौका लगाकर मैच को अंतिम रूप दिया। इससे पहले, दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को राणा की गति और संधू की चतुराई का कोई खास सामना नहीं करना पड़ा और उन्होंने आपस में सात विकेट साझा किए।

घरेलू टीम का दबदबा इतना ज़बरदस्त था कि दक्षिण अफ्रीका की पारी में एक भी स्कोर 40 से ऊपर नहीं बना। सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर बल्लेबाज रिवाल्डो मूनसामी (33 रन, 34 गेंद) दक्षिण अफ्रीका की इस निराशाजनक पारी में शीर्ष स्कोरर रहे।

