ओडिशा में रूसी नागरिकों की मौत और फिर अंतिम संस्कार पर मनीष तिवारी ने उठाए सवाल, रूसी राजदूत ने दिया फिर ये जवाब

Highlights रूसी दूत डेनिस अलीपोव ने दो रूसी नागरिकों की मौत पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। रूसी राजदूत ने कहा कि हम ओडिशा में दो रूसी नागरिकों की मौत के मामले में भारतीय अधिकारियों द्वारा जांच के प्रयासों की सराहना करते हैं। मनीष तिवारी की टिप्पणी के एक दिन बाद रूसी दूत डेनिस अलीपोव का ट्वीट सामने आया है।

नई दिल्ली: रूसी दूत डेनिस अलीपोव ने ओडिशा के एक होटल में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए दो रूसी नागरिकों की मौत पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। ट्वीट करते हुए भारत में रूसी राजपूत ने कहा, "हम ओडिशा में दो रूसी नागरिकों की मौत के मामले में भारतीय अधिकारियों द्वारा जांच के प्रयासों की सराहना करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "इस बीच कुछ हरक्यूल पोयरोट प्रेमियों के लिए यह सीखना उपयोगी होगा कि रूस में दाह संस्कार उतना ही प्रथागत है जितना कि दफनाना।" बता दें मनीष तिवारी की टिप्पणी के एक दिन बाद रूसी दूत डेनिस अलीपोव का ट्वीट सामने आया है। तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा, "दो ईसाइयों को दफनाया नहीं गया अंतिम संस्कार! क्यों? हरक्यूल पॉयरो कहते हैं कि जली हुई लाशें कोई कहानी नहीं बयां करतीं।"

We appreciate the investigation efforts by the Indian authorities into the death of two Russian nationals in Odisha.



Meanwhile it would be useful for some Hercule Poirot lovers to learn that cremation in Russia is as customary as burial.



Idleness is the root of all evil. https://t.co/0QVg2X4Kmz