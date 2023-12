इज़रायल दूतावास के पास बम मिलने की अफवाह से मचा हड़कंप, घटनास्थल के पास मिली संदिग्ध चिट्ठी, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी

Highlights दिल्ली में इजरायल के दूतावास के पास कथित बम मिलने की सूचना के बाद मचा हड़कंप दूतावास के पास 'अज्ञात विस्फोटक' की अफवाह के बाद सुरक्षा अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे हालांकि सुरक्षा अधिकारियों को जांच में कोई बम नहीं मिला

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके में स्थित इजरायल के दूतावास के पास कथित बम मिलने की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। दूतावास के पास 'अज्ञात विस्फोटक' की अफवाह के बाद सुरक्षा अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार 'विस्फोटक' मिलने की सूचना बीते मंगलवार शाम करीब 5:45 बजे हुई, जिसके बाद लोकल पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दिल्ली फायर सर्विसेज की टीमें मौके पर पहुंची। विस्फोट की प्रारंभिक रिपोर्टों के बावजूद घटनास्थल पर जांचकर्ताओं को विस्फोट या आग का कोई सबूत नहीं मिला।

