RS polls: राजस्थान के 40 विधायक उदयपुर और हरियाणा के 28 MLA रायपुर रवाना, राज्यसभा चुनाव में खरीद-फरोख्त की आशंका, जानें सबकुछ

RS polls: राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान और हरियाणा में हंगामा जारी है। चुनाव में खरीद-फरोख्त की आशंका के मद्देनजर राजस्थान के 40 विधायकों को उदयपुर और हरियाणा के करीब 28 विधायकों को रायपुर भेज दिया है।

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि राज्यसभा चुनाव में जितनी हमारी संख्या बल है उससे ज़्यादा आपको बढ़ाकर देंगे। बीजेपी की सरकार को निर्दलीय विधायक और JJP विधायक समर्थन दे रहे हैं तो बीजेपी उनका ध्यान रखे। हरियाणा कांग्रेस के विधायक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे।

RS polls: Around 40 Rajasthan Cong MLAs, some Independents leave for Udaipur hotel in bus from CM residence — Press Trust of India (@PTI_News) June 2, 2022

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में कहा कि BJP-JJP पार्टी में भविष्य बचा नहीं है, हरियाणा से दो सीटों का चुनाव है, जिसमें से एक सीट बीजेपी के पक्ष में और दूसरे सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन जीतेंगे। हमारे विधायक रायपुर में सीखने जा रहे हैं।

हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि हम लोग 'चिंतन और प्रशिक्षण शिविर' के लिए जा रहे हैं। राजस्थान में राज्यसभा कर चार सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के करीब 40 और कुछ निर्दलीय विधायक एक साथ रहने के लिये बृहस्पतिवार को बस से उदयपुर के लिये रवाना हुए।

सभी विधायक एक लक्जरी बस से सिविल लाईंस स्थित मुख्यमंत्री निवास से शाम पांच बजे उदयपुर के लिये रवाना हुए। बस के पीछे पुलिस जाप्ता भी साथ जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने वाले विधायकों और अन्य नेताओं को लंच के लिये मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया गया था।

Haryana Congress MLAs arrive at Delhi airport.



Deepender Hooda, "They'll attend Shivir. As far as Rajya Sabha elections are concerned, numbers will be more than the strength of Congress legislative party. BJP should take care of JJP & Independent MLAs that are supporting them." pic.twitter.com/I3A4DZfSXx — ANI (@ANI) June 2, 2022

लंच के बाद विधायक बस में सवार होकर उदयपुर के लिये रवाना हुए। कांग्रेस पार्टी ने विधायकों को उदयपुर की एक होटल में शिफ्ट करने का निर्णय किया है। भाजपा ने अधिकारिक उम्मीदवार उतारा है और निर्दलीय उम्मीदवार मीडिया कारोबारी सुभाष चद्रा को समर्थन दे रही है। कांग्रेस ने तीन उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। राजस्थान में राज्यसभा की चार सीटों के लिये 10 जून को चुनाव होना है।

कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव में खरीद-फरोख्त की आशंका के मद्देनजर राज्य के अपने करीब 28 विधायकों को रायपुर भेज दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, ये सभी विधायक दिल्ली में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर एकत्र हुए और फिर वे विमान से रायपुर रवाना हुए।

Delhi | In Haryana, the BJP-JJP govt should be afraid, some of the MLAs supporting them have lost faith in the government. They are trying hard to keep their flock together. We are 100% confident: Congress MP Deepender Hooda pic.twitter.com/Ir00QRgHT7 — ANI (@ANI) June 2, 2022

हरियाणा में कांग्रेस के कुल 31 विधायक हैं जिनमें किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। बिश्नोई और किरण चौधरी के इन दिनों नाराज होने की खबरें हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के एक अन्य विधायक चिरंजीव राव अपने जन्मदिन की वजह से रायपुर नहीं जा सके हैं, हालांकि वह पूरी तरह कांग्रेस के साथ हैं।

हरियाणा से राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण लाल पंवार और कांग्रेस ने अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा में पार्टियों के विधायकों की संख्या के आधार पर पंवार का निर्वाचन तय है, लेकिन माकन को चुनावी मुकाबले का सामना करना होगा क्योंकि दूसरी सीट के लिए एक मीडिया समूह के मालिक कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। कार्तिकेय राज्य के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के पुत्र हैं।

90 सदस्यीय विधानसभा में, भाजपा के 40 जबकि कांग्रेस के 31 विधायक हैं। भाजपा की सहयोगी जजपा के 10 विधायक हैं, जबकि इंडियन नेशनल लोक दल और हरियाणा लोकहित पार्टी के एक-एक और सात निर्दलीय विधायक हैं। गत मंगलवार को नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख तीन जून है। राज्यसभा की दोनों सीटों के लिये मतदान 10 जून को होगा।

