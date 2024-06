'प्रधानमंत्री चंदा दो धंधा लो योजना', टर्मिनल-1 की छत गिरने पर जयराम नरेश ने केंद्र सरकार को घेरा

Highlights टर्मिनल-1 की छत गिरने पर जयराम नरेश ने केंद्र सरकार को घेरा 'प्रधानमंत्री चंदा दो धंधा लो योजना' बताया हादसे के बाद से कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है

नई दिल्ली: दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 की छत का एक हिस्सा शुक्रवार को तड़के ढह जाने के बाद से कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन को एक्स पर आड़े हाथो लिया है। जयराम रमेश ने पूछा है कि क्या इन सभी हवाई अड्डों का निर्माण प्रधान मंत्री चंदा दो धंधा लो योजना के माध्यम से किया गया था?

कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा, "29 जून: राजकोट हवाईअड्डे की छत गिरी, 28 जून: दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल I की छत गिर गई, 27 जून: जबलपुर हवाईअड्डे की छत गिरी, क्या इन सभी हवाई अड्डों का निर्माण प्रधानमंत्री चंदा दो धंधा लो योजना के माध्यम से किया गया था?"

29th June: Roof at Rajkot airport collapses



28th June: Roof at Delhi airport Terminal I collapses



27th June: Roof at Jabalpur Airport collapses



Were all these airports constructed through the Pradhan Mantri Chanda Do Dhanda Lo Yojana?https://t.co/pvG4JEmd5x