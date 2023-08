रॉबर्ट वाड्रा ने स्मृति ईरानी पर किया पलटवार, कहा- भारत आपकी डिग्री और गोवा में रेस्तरां के बारे में जानना चाहता है

Highlights वाड्रा ने मंत्री से कहा कि वह उनके नाम के प्रति 'मुग्ध' होना और संसद में उनके नाम का 'दुरुपयोग' करना बंद करें। रॉबर्ट वाड्रा ने एक फेसबुक पोस्ट साझा किया और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की आलोचना की।

नई दिल्ली: रॉबर्ट वाड्रा ने शुक्रवार को एक फेसबुक पोस्ट साझा किया और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की आलोचना की। गोवा में स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के रेस्तरां से जुड़े विवादों से जुड़ी खबरों की तस्वीरें साझा करते हुए वाड्रा ने ईरानी से इसके बारे में विवरण और अपनी शैक्षिक जानकारी देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत उनके रेस्तरां और डिग्रियों के बारे में जानना चाहता है।

वाड्रा ने मंत्री से कहा कि वह उनके नाम के प्रति 'मुग्ध' होना और संसद में उनके नाम का 'दुरुपयोग' करना बंद करें।

रॉबर्ट वाड्रा ने अपने पोस्ट में लिखा, "स्मृति ईरानी जी, मेरे प्रति आसक्त होना और संसद में मेरे नाम का दुरुपयोग करना बंद करें। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप सबूत दें या नकली होना बंद करें, जैसे आप हैं...आपकी क्षमताएं मुझ पर उंगली उठाकर छिपाई नहीं जा सकतीं, याद रखें जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके बाकी खोजकर्ता आपकी ओर इशारा कर रहे होते हैं, आपके और आपके परिवार से जुड़े कई और विवाद भी हैं।"

उन्होंने आगे लिखा, "भारत गोवा में आपके रेस्तरां और देश के विभिन्न हिस्सों में तीसरे पक्ष के नामों के बारे में जानना चाहता है?! आपकी डिग्री/शैक्षिक योग्यताएं और उससे जुड़ा विवाद! पहले आप उस पर सफाई दीजिए और फिर दूसरों पर उंगली उठाइए...यह देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि क्या आप गोवा और उसके बाहर उत्तर देंगे, स्पष्ट रूप से कि क्या आप वास्तव में योग्य हैं, जिस पर मुझे संदेह है।"

उन्होंने ये भी लिखा, "कोई खुलासा या जवाब न देने का मतलब यह है कि आप सही तथ्य छिपा रहे हैं और योग्य नहीं हैं...शर्म आनी चाहिए!!"

यह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा विश्वास मत बहस पर अपने भाषण के दौरान लोकसभा में रॉबर्ट वाड्रा और अडानी की एक तस्वीर दिखाने के बाद आया है। स्मृति ईरानी ने कहा था, "ये कब से अडानी-अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं।"

#WATCH | Union Minister and BJP MP Smriti Irani shows a photo of Robert Vadra with Gautam Adani; says, "Ye kab se Adani Adani kar rahe hain, toh ab thoda ab main bhi bol doon. Photo mere pass bhi hai...In 1993 Congress gave space to Adani in the Mundra Port...During the UPA rule,… pic.twitter.com/lo2zdZRlfy