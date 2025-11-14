Bihar Chunav Result: राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर से 893 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं

By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 10:38 IST2025-11-14T10:37:40+5:302025-11-14T10:38:37+5:30

RJD leader Tejashwi Yadav is leading from Raghopur: 1/30 राउंड की गिनती के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर से 893 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। ‘इंडिया’ गठबंधन के मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार एवं राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर सीट पर आगे, भाजपा के सतीश कुमार पीछे, निर्वाचन आयोग।

टॅग्स :BiharBihar Assembly Election 2025Tejashwi YadavLalu Prasad YadavRJDबिहारबिहार विधानसभा चुनाव 2025तेजस्वी यादवलालू प्रसाद यादवआरजेडी