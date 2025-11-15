राज्यसभा में राजद के 5 सांसद, 2030 तक 0 होंगे?, उच्च सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, 2025 विधानसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव को लगेगा झटका?

Highlights राजद के दो राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। राजग के पक्ष में है, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन का इन सीटों पर कब्जा हो सकता है। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में महागठबंधन के पास कुल 35 सीटें हैं।

नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की शानदार जीत से उसे आने वाले वर्षों में राज्य से राज्यसभा की सभी सीटें जीतने में मदद मिलेगी, जबकि अगला विधानसभा चुनाव होने के समय राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का उच्च सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। बिहार से राज्यसभा की कुल 16 सीटों में से, राजद के पास वर्तमान में पांच और कांग्रेस के पास एक सीट है। अगले साल की शुरुआत में संसद के उच्च सदन के लिए होने वाले चुनावों में राजद के दो राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

मौजूदा संख्या बल राजग के पक्ष में है, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन का इन सीटों पर कब्जा हो सकता है। राजग के राज्यसभा सदस्यों - हरिवंश, रामनाथ ठाकुर (दोनों जदयू) और उपेंद्र कुशवाहा (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) का कार्यकाल भी नौ अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार से (राज्यसभा की) पांच सीटों के लिए अगले दौर के द्विवार्षिक चुनाव में एक सीट जीतने के लिए, प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 42 वोटों की आवश्यकता होगी। शुक्रवार को आए नतीजों के बाद, बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में महागठबंधन के पास कुल 35 सीटें हैं।

इसमें राजद ने 25, कांग्रेस ने छह, भाकपा-माले ने दो, माकपा ने एक और इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (आईआईपी) की एक सीट शामिल है। इसके बाद, राज्यसभा के लिए अगला चुनाव 2028 की शुरुआत में होगा जब राजद के फैयाज अहमद के अलावा सतीश चंद्र दुबे, मनन कुमार मिश्रा और शंभू शरण पटेल (सभी भाजपा) और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के खीरू महतो का कार्यकाल सात जुलाई 2028 को समाप्त होगा। इसके बाद, राज्य से राज्यसभा चुनाव 2030 की शुरुआत में होना है।

जब धर्मशिला गुप्ता, भीम सिंह (दोनों भाजपा) और जद(यू) के संजय कुमार झा के अलावा, मनोज कुमार झा और संजय यादव (दोनों राजद) और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकाल दो अप्रैल 2030 को समाप्त होगा। विपक्षी दलों के पास इन सीटों को जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। इससे उच्च सदन में राजग को अपना संख्या बल बढ़ाने में मदद मिलेगी, जहां भाजपा के पास अब भी बहुमत नहीं है।

Web Title: RJD 5 MPs in Rajya Sabha there 0 by 2030 no representation Upper House will Tejashwi Yadav face setback after defeat 2025 assembly elections