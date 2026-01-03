Republic Day Parade 2026: कर्तव्य पथ पर दिखेगी मिनी इंडिया की झलक, इस बार ये चीजें होंगी पहली बार

Republic Day Parade 2026: भारत में हर साल 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास को याद करने और गौरव करने का दिन है। हर साल की तरह इस साल भी कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होगी। मगर इस बार गणतंत्र दिवस परेड 2026 में एक अनोखा और यादगार नजारा देखने को मिलेगा, जब भारतीय सेना का पशु दल पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। यह परेड दुर्गम इलाकों में सैन्य अभियानों में पशु बलों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करेगी।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सेना के रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर (आरवीसी) का विशेष रूप से तैयार किया गया पशु दल परेड में भाग लेगा और सहनशक्ति, बलिदान और भारत की अद्वितीय उच्च-ऊंचाई रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करेगा।

यह जुड़ाव भारत के रक्षा इकोसिस्टम में परंपरा और ऑपरेशनल इनोवेशन दोनों को दिखाता है।

गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार एनिमल टुकड़ी

गणतंत्र दिवस परेड 2026 की मुख्य बात रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स की एनिमल टुकड़ी का डेब्यू होगा। यह ध्यान से बनाई गई टुकड़ी सैनिकों के साथ मार्च करेगी, जो सैन्य सेवा में इंसानों और जानवरों के बीच स्थायी साझेदारी का प्रतीक है। यह टुकड़ी दिखाएगी कि कैसे जानवर मुश्किल भौगोलिक स्थितियों में लॉजिस्टिक्स, निगरानी और युद्ध सहायता के लिए ज़रूरी बने हुए हैं।

ऑपरेशनल भूमिकाओं में बैक्ट्रियन ऊंट और जांस्कर टट्टू

कॉलम का नेतृत्व दो बैक्ट्रियन ऊंट करेंगे, जिन्हें लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानों में ऑपरेशन्स के लिए शामिल किया गया है। ये ऊंट अत्यधिक ठंड और 15,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर रहने के लिए अनुकूल हैं, जो कम पानी में 250 किलोग्राम तक का भार उठाने में सक्षम हैं। उनके साथ चार जांस्कर टट्टू मार्च करेंगे, जो लद्दाख की एक देसी पहाड़ी नस्ल है।

अपनी असाधारण सहनशक्ति के लिए जाने जाने वाले ये टट्टू नियमित रूप से माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करते हैं और 2020 में शामिल होने के बाद से सियाचिन ग्लेशियर जैसे इलाकों में मिशन में सहायता कर रहे हैं।

फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर रैप्टर और आर्मी डॉग

इस टुकड़ी में चार प्रशिक्षित रैप्टर भी शामिल होंगे, जिनका इस्तेमाल सेना बर्ड-स्ट्राइक कंट्रोल और हवाई निगरानी के लिए करती है। एक और मुख्य आकर्षण आर्मी डॉग होंगे, जिन्हें अक्सर "साइलेंट वॉरियर्स" कहा जाता है। दस भारतीय नस्ल के आर्मी डॉग और छह पारंपरिक मिलिट्री डॉग सेना के आत्मनिर्भरता और क्षमता विकास पर फोकस को दिखाएंगे।

मेरठ में रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स द्वारा प्रशिक्षित ये कुत्ते आतंकवाद विरोधी, विस्फोटक पहचान, ट्रैकिंग, पहरेदारी और आपदा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

परेड देखने की व्यवस्था

गणतंत्र दिवस परेड 2026 को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए, दर्शकों को आधिकारिक सरकारी पोर्टल्स के माध्यम से टिकट पहले से बुक करने होंगे। पिछले वर्षों के आधार पर, रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना के अधीन, नामित वेबसाइटों के माध्यम से जनवरी की शुरुआत में टिकट बुकिंग शुरू होने की उम्मीद है।

