Republic Day 2026: 26 जनवरी के दिन बग्गी पर क्यों सवार होकर आते हैं राष्ट्रपति? जानें दिलचस्प इतिहास
By अंजली चौहान | Updated: January 12, 2026 06:25 IST2026-01-12T06:25:57+5:302026-01-12T06:25:57+5:30
Republic Day 2026: प्रेसिडेंशियल बग्गी का भारत की सेरेमोनियल परंपराओं में एक खास स्थान है। यह गाड़ी भारत के राष्ट्रपति के पद से जुड़ी विरासत, शान और भव्यता का प्रतीक है।
Republic Day 2026: भारत 26 जनवरी को हर गणतंत्र दिवस मनाता है, जो 26 जनवरी, 1950 को संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। इस दिन के कार्यक्रमों में शानदार समारोह होते हैं जो देश की सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति और प्रगति को दिखाते हैं। गणतंत्र दिवसभारत की एकता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गणतंत्र बनने के बाद से हुई प्रगति का प्रमाण है।
इस खास मौके पर, राष्ट्रपति बग्गी पर सवार होकर कर्तव्य पथ तक पहुंचते हैं। जिसका भारत की औपचारिक परंपराओं में एक खास स्थान है। यह गाड़ी भारत के राष्ट्रपति के पद से जुड़ी विरासत, शान और भव्यता का प्रतीक है।
राष्ट्रपति की बग्गी क्या है?
राष्ट्रपति की बग्गी छह घोड़ों वाली एक गाड़ी है जिसका इस्तेमाल औपचारिक कामों और राष्ट्रपति भवन के आसपास घूमने के लिए किया जाता था। यह शाही परंपरा का प्रतीक है और भारत के औपनिवेशिक अतीत की भव्यता को, अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ मिलाकर दिखाती है।
राष्ट्रपति की बग्गी का कॉन्सेप्ट औपनिवेशिक काल से है, जब भारत के गवर्नर-जनरल सहित ऊंचे पद वाले ब्रिटिश अधिकारी आधिकारिक और औपचारिक कामों के लिए इसी तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। इन बग्गियों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा और अधिकार को दिखा सकें। औपनिवेशिक समय में इस्तेमाल की जाने वाली बग्गियों को भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार को सौंप दिया गया था।
ब्रिटिशों ने न सिर्फ बग्गियां वापस कीं, बल्कि दूसरी औपचारिक चीज़ें भी वापस कर दीं। बंटवारे के दौरान, संपत्ति और संसाधन भारत और नए बने पाकिस्तान के बीच बांटे गए थे। हालांकि, राष्ट्रपति की बग्गी को इस बंटवारे में शामिल नहीं किया गया था, जिससे दोनों देशों के बीच इसके मालिकाना हक को लेकर विवाद हो गया।
विवाद के बाद, दोनों नए बने देशों ने सिक्का उछालकर फैसला करने का समाधान निकाला। भारत के कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तान के साहबज़ादा याकूब खान द्वारा किए गए सिक्के के उछाल ने एक गाड़ी की किस्मत का फैसला किया। आखिरकार, कर्नल सिंह ने भारत के लिए बग्गी जीत ली।