Republic Day 2026: कहां रखी गई है संविधान की पहली कॉपी? हाथों से लिखा गया था भारत का संविधान

Republic Day 2026: हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को याद करने का दिन है। पहली बार 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था जिसके बाद से हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर आपको अपने संविधान के बारे में वो बातें जरूर पता होनी चाहिए जो शायद आप नहीं जानते। भारतीय संविधान की रचना हाथ से लिखी गई और इसकी पहली कॉपी हस्तलिखित है।

यह अनमोल दस्तावेज़ संसद लाइब्रेरी में नाइट्रोजन से भरे कांच के चैंबर में बहुत ही कंट्रोल्ड हालात में सुरक्षित रखा गया है, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे।

भारत का संविधान अनोखा है, इसे बहुत मेहनत से सुंदर कैलिग्राफी में हाथ से लिखा गया था। इंग्लिश वर्शन प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने लिखा था, जबकि हिंदी वर्शन एक दूसरे लेखक ने लिखा था। पन्नों को भी नंदलाल बोस और शांतिनिकेतन से उनकी टीम की गाइडेंस में खूबसूरती से सजाया और चित्रित किया गया है। क्योंकि संविधान कागज़ और स्याही से बनी एक फिजिकल चीज़ है, इसलिए समय के साथ इसे नुकसान पहुँच सकता है। हवा, नमी, धूल या माइक्रोब्स के संपर्क में आने से कागज़ खराब हो सकता है या स्याही फीकी पड़ सकती है या ऑक्सीडाइज़ हो सकती है। इस मास्टरपीस को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है।

नाइट्रोजन चैंबर में रखी गई असली कॉपी

असली कॉपियों को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें नाइट्रोजन से भरे एयरटाइट कांच के कंटेनरों में रखा जाता है; यह एक न्यूट्रल, नॉन-रिएक्टिव गैस है। इससे ऑक्सीजन के संपर्क में आना कम हो जाता है, जिससे केमिकल नुकसान, माइक्रोबियल सड़न, कीड़ों का हमला रुकता है और कागज़ और स्याही के खराब होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। चैंबर के अंदर नमी और तापमान को सावधानी से कंट्रोल किया जाता है। शुरू में, हीलियम से भरे चैंबर इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन मेंटेनेंस और लीकेज की दिक्कतों के कारण 1994 में उन्हें नाइट्रोजन से भरे चैंबर से बदल दिया गया।

आज, हाथ से लिखे संविधान की हिंदी और इंग्लिश कॉपियाँ संसद लाइब्रेरी के अंदर इस चैंबर में सुरक्षित रखी हैं, जो सख्त क्लाइमेट कंट्रोल और रेगुलर मॉनिटरिंग में सुरक्षित हैं।

जैसे ही भारत गणतंत्र दिवस मनाता है, यह इस बात की याद दिलाता है कि संविधान सिर्फ़ एक कानूनी दस्तावेज़ से कहीं ज़्यादा है, यह एक ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक खज़ाना है। इसे सुरक्षित रखने से यह पक्का होता है कि आने वाली पीढ़ियाँ उन दूरदर्शी लोगों की मूल विरासत से जुड़ सकें जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार दिया।

