Republic Day 2026: 77वां या 78वां? इस साल कौन-सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? यहां करें हर कन्फ्यूजन दूर

Republic Day 2026: भारत 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। यह एक भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह दिन भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और देश एक संप्रभु गणराज्य बना।

गणतंत्र दिवस परेड समारोह का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय हिस्सा है। यह कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जाएगा, जहाँ भारत के राष्ट्रपति परेड देखते हैं और सलामी लेते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान, आप सेना, नौसेना और वायु सेना को गर्व से मार्च करते हुए देख सकते हैं, साथ ही रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन भी होता है। परेड एक रोमांचक फ्लाईपास्ट के साथ समाप्त होती है, जब वायु सेना के जेट और हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर से उड़ते हैं।

गणतंत्र दिवस का महत्व

ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद, डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति द्वारा नया संविधान तैयार किया गया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसने एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में भारत के अस्तित्व की पुष्टि की।

26 जनवरी को तारीख के रूप में चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, जो औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा थी।

गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है?

गणतंत्र दिवस पूरे भारत में बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह स्वतंत्र भारत के संविधान का सम्मान करने का दिन है।

स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना आम बात है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जाते हैं। नई दिल्ली में, भारत के राष्ट्रपति इंडिया गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।

सबसे भव्य परेड नई दिल्ली के राजपथ पर होती है। परेड की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रपति करते हैं और इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के अलावा, यह कार्यक्रम भारत की विविध संस्कृति का भी समर्थन करता है।

यह कार्यक्रम उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। भारत के प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण करके शहीदों को सम्मानित करते हैं।

इसके बाद 21 तोपों की सलामी, राष्ट्रीय ध्वज फहराना और राष्ट्रगान होता है। बहादुर सैनिकों को परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र के रूप में अवॉर्ड दिए जाते हैं। यहां तक ​​कि जिन बच्चों और आम नागरिकों ने मुश्किल समय में हिम्मत दिखाई है, उन्हें भी अवॉर्ड दिए जाते हैं।

वीरता पुरस्कार जीतने वाले मिलिट्री जीप में राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। इसके बाद भारत अपनी मिलिट्री ताकत का प्रदर्शन करता है।

सशस्त्र बलों, पुलिस और नेशनल कैडेट कोर द्वारा मार्च-पास्ट भी होता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति अलग-अलग रेजिमेंट से सलामी लेते हैं। परेड तब खत्म होती है जब भारतीय वायु सेना के फाइटर जेट जनपथ के ऊपर से उड़ते हैं।

यह जश्न पूरे देश में मनाया जाता है, हालांकि, दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण, गणतंत्र दिवस का सबसे भव्य समारोह यहीं होता है। गणतंत्र दिवस स्वतंत्र भारत की सही भावना का प्रतीक है। इस त्योहार के महत्वपूर्ण प्रतीकों में मिलिट्री उपकरणों की प्रदर्शनी, राष्ट्रीय ध्वज और मिलिट्री उपकरण शामिल हैं।

Web Title: Republic Day 2026 77th or 78th Which Republic Day is India celebrating this year Clear up any confusion here