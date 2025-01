Republic Day 2025: कब शुरू होगी गणतंत्र दिवस परेड? कहां देख सकते हैं लाइव, जानें समय और सबकुछ

Republic Day 2025: भारत आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। बच्चे, बूढ़े सभी देशभक्ति के रंग में रंगें हुए है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाता है।

हालाँकि भारत को 1947 में औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली थी, लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 तक लागू नहीं हुआ था। संविधान को अपनाने के साथ ही भारत ने खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया।

इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड 2025 भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य कौशल का अनूठा मिश्रण होगा, जो संविधान लागू करने और जनभागीदारी के 75 वर्षों पर केंद्रित होगा। 26 जनवरी 2025 को, गणतंत्र दिवस परेड सुबह शुरू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू औपचारिक बग्गी में सवार होकर कर्त्तव्य पथ पर पहुंचेंगी और औपचारिक मार्च पास्ट के दौरान सलामी लेंगी, जिसमें सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, सहायक नागरिक बल, एनसीसी और एनएसएस की इकाइयां शामिल होंगी।

गणतंत्र दिवस परेड: समय और कार्यक्रम

नई दिल्ली में मुख्य परेड रविवार को सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी, कर्त्तव्य पथ से आगे बढ़ेगी, इंडिया गेट से गुजरेगी और लाल किले पर समाप्त होगी।

समारोह का समापन 47 विमानों द्वारा फ्लाईपास्ट के साथ होगा, जिसमें भारत की हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

गणतंत्र दिवस परेड: कब और कहां देखें

गणतंत्र दिवस समारोह का व्यापक रूप से ऑनलाइन प्रसारण और स्ट्रीमिंग की जाएगी। जो लोग अपने टीवी सेट से इसे देख रहे हैं, वे आधिकारिक प्रसारक दूरदर्शन पर परेड का सीधा प्रसारण देख सकते हैं।

कवरेज सुबह करीब 9:00 बजे भारत के राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण समारोह के साथ शुरू होगा।

ऑनलाइन दर्शक दूरदर्शन नेशनल के आधिकारिक YouTube चैनल पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कर सकते हैं।

प्रसार भारती लाइव, आधिकारिक सरकारी प्रसारण साइट, डिज्नी+ हॉटस्टार और अन्य निजी समाचार चैनल भी अपनी वेबसाइट और ऐप पर कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे।

गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की टिकट कैसे बुक करें?

जो लोग गणतंत्र दिवस परेड में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना चाहते हैं, उन्हें टिकट खरीदना चाहिए।

रक्षा मंत्रालय के आमंत्रण पोर्टल के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड टिकट ऑनलाइन बुकिंग 2025 की जा सकती है।

गणतंत्र दिवस परेड टिकट ऑफ़लाइन बुक करने के लिए, इच्छुक दर्शक सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन सहित नई दिल्ली में निर्दिष्ट काउंटरों पर जा सकते हैं।

#WATCH | Delhi Police conducts vehicle checking on the occasion of the 76th Republic Day; visuals from Talkatora Road#RepublicDay#RepublicDay2025pic.twitter.com/VACiN51oom