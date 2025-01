Republic Day 2025: इस साल गणतंत्र दिवस की परेड होगी सबसे खास, इंडोनेशिया के सैनिक और बैंड लेंगे भाग

Republic Day 2025:भारत अपने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह बेहद खास रहने वाला है क्योंकि भारत के सांस्कृति विविधता की झलक पूरी दुनिया देखेगी। इस साल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया से 160 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी और 190 सदस्यीय बैंड टुकड़ी 26 जनवरी को भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले 300 सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा 'सारे जहां से अच्छा' संगीत वाद्ययंत्र बजाकर की जाएगी।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह स्वदेशी वाद्ययंत्रों का मिश्रण है जो एक अरब भारतीयों के दिलों की धुन, ताल और उम्मीदों के साथ प्रतिध्वनित होता है। वाद्ययंत्रों के समूह में शहनाई, सुंदरी, नादस्वरम, बीन, मशक बीन, रणसिंह - राजस्थान, बांसुरी, कराडी मजालू, मोहुरी, शंख, तुतारी, ढोल, गोंग, निशान, चांग, ​​ताशा, संबल, चेंडा, इडक्का, लेज़िम, थविल, गुदुम बाजा, तालम, मोनबाह जैसे पवन और ताल वाद्यों का विस्तृत मिश्रण शामिल है।"

#WATCH | Delhi | On Republic Day parade 2025, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh says, "What is unique this time is that from a military character we wanted to become a broader societal cultural program. There was feedback from the public that most of the dance performances… pic.twitter.com/OZQjyGR6CI