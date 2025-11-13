विजयपुरा, बेलगावी, बीदर और शिवमोगा रेलवे स्टेशनों का नाम बदलो?, कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने संतों के नाम पर रखने की सिफारिश की, देखिए लिस्ट

Highlights सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। सोरागोंडानाकोप्पा स्टेशन का भयगड़ा रेलवे स्टेशन करने की मांग की है। चार स्टेशनों का नाम पूज्य संतों के नाम पर रखने की सिफारिश की है।

बेंगलुरुः कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने विजयपुरा, बेलगावी, बीदर और शिवमोगा रेलवे स्टेशनों का नाम प्रमुख संतों के नाम पर रखने की सिफारिश की है। पाटिल ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि रेलवे स्टेशनों का नाम बदलना स्थानीय सांस्कृतिक महत्व के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि यह सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी गई है।

पाटिल ने अपने पत्र में प्रस्ताव दिया है कि विजयपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ज्ञान योगी श्री सिद्धेश्वर स्वामीजी रेलवे स्टेशन रखा जाए, और बेलगावी स्टेशन का नाम बदलकर श्री बसव महास्वामीजी रेलवे स्टेशन रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने बीदर स्टेशन का नाम बदलकर चन्नाबसव पट्टादेवरु रेलवे स्टेशन जबकि सोरागोंडानाकोप्पा स्टेशन का भयगड़ा रेलवे स्टेशन करने की मांग की है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इन चार स्टेशनों का नाम पूज्य संतों के नाम पर रखने की सिफारिश की है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमोदन आवश्यक है। मंत्री ने बताया कि तदनुसार, बुनियादी ढांचा विभाग ने आधिकारिक सूचना भेज दी है।

सभी चार रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबली मंडल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित संतों ने कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि नाम बदलने को मंजूरी दी जाए तथा इसे यथाशीघ्र आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाए।

