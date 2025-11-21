Red Fort Blast: फरीदाबाद से टैक्सी ड्राइवर हिरासत में, NIA ने घर से बरामद किया यूरिया पीसने वाला ग्राइंडर; डॉ. मुजम्मिल से कनेक्शन
By अंजली चौहान | Updated: November 21, 2025 15:09 IST2025-11-21T15:08:16+5:302025-11-21T15:09:38+5:30
Red Fort Blast: जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉ. मुजम्मिल छात्रावास के कमरा नंबर 15 में इन ग्राइंडरों के साथ यूरिया पीसता था, जहां 358 किलोग्राम विस्फोटक और आईडी सामग्री बरामद की गई थी।
Red Fort Blast: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को फरीदाबाद के धौज इलाके से शब्बीर नाम के एक ड्राइवर को हिरासत में लिया और उसके घर से एक ग्राइंडर, एक आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बरामद कीं। शक है कि डॉ. मुजम्मिल इस ग्राइंडर का इस्तेमाल यूरिया पीसने के लिए करता था।
डॉ. मुजम्मिल इन ग्राइंडर में यूरिया पीसता था
जांच एजेंसी को शक है कि डॉ. मुजम्मिल हॉस्टल के कमरा नंबर 15 में इन ग्राइंडर से यूरिया पीसता था, जहां से 358 kg विस्फोटक और ID मटीरियल बरामद हुआ।
डॉ. मुजम्मिल की जानकारी के आधार पर ड्राइवर को हिरासत में लिया गया और उसने पुलिस को बताया कि मुजम्मिल मशीनें ड्राइवर के घर लाया था, यह कहकर कि वह उन्हें अपनी बहन की शादी के तोहफे के तौर पर लाया है।
बाद में वह इन मशीनों को धौज ले गया, जहां वह हॉस्टल के कमरा नंबर 15 में यूरिया पीसता था, जहां से 358 kg विस्फोटक बरामद हुआ। फिर विस्फोटकों को अल्फाल्फा यूनिवर्सिटी से चुराए गए केमिकल को मिलाकर तैयार किया गया था।
NIA ने तीन डॉक्टरों और एक उपदेशक को हिरासत में लिया
गुरुवार को, NIA ने तीन डॉक्टरों और एक उपदेशक को हिरासत में लिया, जिन्हें 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार ब्लास्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे।
मुज़म्मिल गनई, अदील राथर और शाहीना सईद के साथ-साथ मौलवी इरफ़ान अहमद वागे को पहले जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
NIA के एक प्रवक्ता के बयान के अनुसार, एंटी-टेरर जांच एजेंसी ने यहां पटियाला हाउस कोर्ट में जिला सेशन जज के प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद उन्हें श्रीनगर में हिरासत में लिया।
प्रवक्ता ने कहा, "NIA की जांच के अनुसार, उन सभी ने आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।"
लाल किला ब्लास्ट: कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर छह हुई
उनकी हिरासत NIA को सौंपे जाने के साथ, जिसने 11 नवंबर को औपचारिक रूप से मामला अपने हाथ में ले लिया था, 'व्हाइट कॉलर' आतंकी साजिश के सिलसिले में बुक किए गए लोगों की संख्या छह हो गई है। NIA पहले ही दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है -- आमिर राशिद अली और जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश।
डॉ. उमर-उन-नबी, जो लाल किले के बाहर फटने वाली विस्फोटकों से भरी i20 चला रहा था, ने कथित तौर पर अली के नाम पर कार खरीदी थी। अधिकारियों ने कहा कि वानी को तब गिरफ्तार किया गया जब यह पता चला कि उमर उसे सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए "ब्रेनवॉश" करने की कोशिश कर रहा था।
उसे मनाया नहीं गया, लेकिन कथित तौर पर वह बैन आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए एक ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करने के लिए मान गया।
गिरफ्तार किए गए लोगों पर आरोप है कि वे जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अपने समकक्षों के साथ मिलकर पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल के सेंटर में थे। जांच में फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी का पता चला, जहां से 2,900 kg विस्फोटक बरामद किया गया।
यह सब 18-19 अक्टूबर की रात को शुरू हुआ, जब श्रीनगर शहर के ठीक बाहर दीवारों पर बैन JeM के पोस्टर लगे दिखे। पोस्टरों में घाटी में पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमलों की चेतावनी दी गई थी। CCTV फुटेज में पोस्टर चिपकाते हुए दिखने के बाद तीन लोगों - आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर-उल-अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद - को गिरफ्तार कर लिया गया।