Red Fort blast: ब्लास्ट का सबसे नजदीकी CCTV फुटेज आया सामने, दिखा दिल दहला देने वाला नजारा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 13, 2025 10:04 IST2025-11-13T10:01:02+5:302025-11-13T10:04:05+5:30
Red Fort blast: सोमवार शाम लगभग 6:52 बजे हुए इस विस्फोट से पुरानी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाके में हड़कंप मच गया तथा आसपास के वाहन और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।
Red Fort blast: दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को भारी यातायात के बीच हुंदै आई20 कार में विस्फोट का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें धमाके का सटीक क्षण रिकॉर्ड हुआ है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक यातायात कैमरे द्वारा रिकॉर्ड की गई फुटेज में कार को ऑटो, ई-रिक्शा और अन्य वाहनों के बीच धीरे-धीरे चलते हुए देखा जा सकता है, और फिर अचानक वह आग की लपटों में घिर जाती है।
CCTV footage shows the blast near the #RedFortpic.twitter.com/13qIvxjJcC— Hemir Desai (@hemirdesai) November 13, 2025
कुछ ही सेकंड में कार आग के एक विशाल लाल गोले में घिर जाती है, जिसके बाद आसमान में धुएं का एक घना गुबार उठता है, जिससे आसपास के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगते हैं। विस्फोट इतना जोरदार था कि आस-पास के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इलाके में अफरातफरी मच गई और लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े।
लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास लगे एक ट्रैफ़िक कैमरे से प्राप्त फुटेज में एक धीमी गति से चलती सफ़ेद हुंडई i20 कार को ई-रिक्शा, ऑटो और अन्य वाहनों से घिरा हुआ दिखाया गया है, जिसके बाद उसमें आग लग गई। सोमवार शाम लगभग 6:52 बजे हुए इस विस्फोट ने घनी आबादी वाले पुरानी दिल्ली इलाके में सनसनी फैला दी और आस-पास के वाहनों और इमारतों को नुकसान पहुँचा।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने औपचारिक रूप से इस घटना की जाँच अपने हाथ में ले ली है, जिसे केंद्र सरकार ने "जघन्य आतंकवादी कृत्य" बताया है।
जानकारी के अनुसार, डॉ. उमर नबी ने 29 अक्टूबर को फरीदाबाद के एक कार डीलर सोनू से i20 खरीदी थी। जाँचकर्ताओं द्वारा देखे गए सीसीटीवी फुटेज में नबी कार खरीदने के तुरंत बाद रॉयल कार ज़ोन के पास एक प्रदूषण नियंत्रण (PUC) बूथ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं - वही परिसर जहाँ सोनू की डीलरशिप संचालित होती है।
पीयूसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद, नबी कथित तौर पर कार को अल-फलाह मेडिकल कॉलेज ले गया, जहाँ उसे डॉ. मुज़म्मिल शकील की स्विफ्ट डिज़ायर के बगल में पार्क किया गया था। मुज़म्मिल को 2,900 किलोग्राम विस्फोटक की एक अलग ज़ब्ती के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। डॉ. शकील की गाड़ी, लखनऊ के एक डॉक्टर, डॉ. शाहीन सईद के नाम पर पंजीकृत थी, जिन्हें भी आतंकवादी संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।