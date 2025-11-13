Red Fort Blast: जिस कार में हुआ था ब्लास्ट उसे चला रहा था डॉ. उमर, DNA टेस्ट में हुई पुष्टि

Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के आरोपी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। फोरेंसिक टेस्ट ने पुष्टि की है कि 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुई हुंडई i20 कार को चलाने वाला व्यक्ति डॉ. उमर उन नबी था। इसी कार में धमाका हुआ था जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, विस्फोट के बाद, डॉ. उमर उन नबी का पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फँस गया था। उसका डीएनए नमूना उसकी माँ से मेल खाता है। एम्स फोरेंसिक प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने इन नमूनों का विश्लेषण किया।

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) ने संदिग्ध की माँ के डीएनए नमूने एकत्र किए थे। उनके नमूने आगे की जाँच के लिए एम्स फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजे गए थे।

डीएनए 100% मेल खाता है

पुलिस के अनुसार, डॉ. उमर की माँ से लिए गए डीएनए नमूने कार से बरामद अवशेषों से 100 प्रतिशत मेल खाते हैं, जिससे पुष्टि होती है कि विस्फोट के समय कार वही चला रहा था।

10 नवंबर को, डॉ. उमर कथित तौर पर विस्फोटकों से लदी एक हुंडई i20 कार चला रहे थे, जब लाल किले के पास सुभाष मार्ग सिग्नल पर कार में विस्फोट हुआ। इस शक्तिशाली विस्फोट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, कई वाहन जलकर खाक हो गए और कई लोगों की जान चली गई।

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने विस्फोट के बाद डॉ. उमर का पैर कार के एक्सीलेटर में फंसा हुआ पाया। रोहिणी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) में किए गए डीएनए विश्लेषण से उनकी पहचान की पुष्टि हुई, जो उनकी माँ से लिए गए नमूनों से मेल खाता है।

जांचकर्ताओं ने पाया है कि विस्फोट के समय डॉ. उमर वाहन में अकेले थे, और 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास विस्फोटकों से लदी हुंडई i20 में विस्फोट होने पर उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

एनआईए ने एक जांच दल गठित किया

इस बीच, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हाल ही में दिल्ली में हुए कार विस्फोट की घटना की जाँच के लिए एक "समर्पित और व्यापक" जाँच दल का गठन किया है - यह एक आतंकवादी हमला था जिसे भारतीय एजेंसियों ने जैश-ए-मोहम्मद के एक मॉड्यूल द्वारा अंजाम दिया था।

यह टीम पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में काम करेगी, जिससे मामले की समन्वित और गहन जाँच सुनिश्चित होगी।

यह कदम गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा विस्फोट के पीछे आतंकी पहलू का हवाला देते हुए औपचारिक रूप से जाँच एनआईए को सौंपे जाने के बाद उठाया गया है।

दिल्ली विस्फोट की जाँच में क्या खुलासा हुआ?

प्रारंभिक निष्कर्षों ने विस्फोट को फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पहले ध्वस्त किए गए एक चरमपंथी मॉड्यूल से जोड़ा है। यह मॉड्यूल कथित तौर पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और हरियाणा स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों से जुड़ा है।

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि लाल किले में विस्फोट कई सुरक्षा छापों के बाद घबराहट में किया गया था। फरीदाबाद के अल-फलाह अस्पताल में कार्यरत पुलवामा के एक डॉक्टर डॉ. उमर नबी पर हमले में इस्तेमाल की गई सफेद हुंडई i20 कार चलाने का संदेह है।

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि एक "सफेदपोश" आतंकी मॉड्यूल के प्रमुख सदस्यों ने इस साल गणतंत्र दिवस पर लाल किले को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। यह राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की उनकी बड़ी साजिश का हिस्सा था और उन्होंने स्मारक के आसपास के इलाके की कई बार टोह ली थी।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि प्रमुख संदिग्ध, डॉ. उमर नबी, जो सोमवार को लाल किले के पास विस्फोट करने वाली हुंडई i20 कार चला रहा था, और डॉ. मुज़म्मिल गनई, जिन्हें पुलिस द्वारा फरीदाबाद स्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद गिरफ्तार किया गया था, तुर्किये गए थे, जहाँ उनके आकाओं के मौजूद होने का संदेह है।

अधिकारियों ने कहा कि ये आका कथित तौर पर नबी और "डॉक्टर मॉड्यूल" के अन्य सदस्यों के संपर्क में थे। जांचकर्ताओं का मानना ​​था कि संदिग्ध 2008 में हुए 26/11 के मुंबई हमले जैसा हमला करना चाहते थे।

