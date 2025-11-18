Red Fort Blast: जांच के घेरे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फंडिंग, ED ने ओखला कार्यालय में की छापेमारी

Red Fort Blast: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाल किले के पास ब्लास्ट मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के केंद्रीय कार्यालय में छापेमारी कर रही है। जांच के घेरे में आई अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक्टिव को-कॉन्स्पिरेटर को गिरफ्तार किया। इससे अधिकारियों ने कई राज्यों में एक्टिव एक बहुत ऑर्गनाइज़्ड “व्हाइट-कॉलर” टेरर मॉड्यूल की जांच को और मज़बूत कर दिया है। गिरफ्तार किए गए आदमी की पहचान जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश के तौर पर हुई है। वह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के काज़ीगुंड का रहने वाला 20 साल का है। NIA ने एक बयान में कहा कि उसने कथित तौर पर ग्रुप को “ड्रोन में बदलाव” और “रॉकेट बनाने की कोशिश” समेत “ज़रूरी टेक्निकल सपोर्ट” दिया था।

एक NIA अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “शुरुआती जांच से पता चलता है कि वानी एक एक्टिव को-कॉन्स्पिरेटर था और उसने सुसाइड बॉम्बर उमर उन-नबी के साथ मिलकर काम किया था, जिसने लाल किले के पास धमाके वाली विस्फोटकों से भरी गाड़ी चलाई थी। मॉड्यूल की स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए वानी की टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल किया गया।”

इतने दिनों में इस मामले में NIA की यह दूसरी गिरफ्तारी है। रविवार को, एजेंसी ने कश्मीर के एक प्लंबर आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया, जिसके पास वह गाड़ी थी जिसे नबी चला रहा था।

लावडोरा डिग्री कॉलेज में बैचलर ऑफ़ साइंस के स्टूडेंट वानी को शुरू में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसे श्रीनगर में तैनात NIA टीम को सौंप दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि वह डॉ. अदील अहमद राथर के बगल में रहता था, जो उसी मॉड्यूल में अपनी भूमिका के लिए पहले गिरफ्तार किए गए एक और डॉक्टर थे।

इस बीच, वानी के पिता, बिलाल अहमद ने रविवार सुबह उससे और उसके हिरासत में लिए गए भाई से मिलने में नाकाम रहने पर खुद को आग लगाने की कोशिश की और रविवार को चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। वानी को शुक्रवार को उसके चाचा, नज़ीर अहमद वानी, जो एक फ़िज़िक्स लेक्चरर थे, के साथ पकड़ा गया था।

NIA की मदद कर रहे दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वानी कुलगाम की एक मस्जिद में मॉड्यूल के कई खास सदस्यों से मिला था और बाद में फरीदाबाद में अल-फ़लाह यूनिवर्सिटी के पास एक किराए के घर में गया, जहाँ जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि IED और दूसरे हथियारों के हिस्से तैयार किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि उसकी टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल "मॉड्यूल की स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया गया था"।

जांच में कहा गया है कि नबी ने कथित तौर पर वानी का ब्रेनवॉश करके उसे सुसाइड बॉम्बर बना दिया था। दोनों एक साल से ज़्यादा समय से पूरे भारत में सुसाइड बॉम्बिंग करने की योजना बना रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि वानी, हालांकि, अपने परिवार की खराब फाइनेंशियल हालत और उनके धर्म में सुसाइड मना होने का हवाला देकर पीछे हट गया।

मामले से वाकिफ NIA अधिकारियों ने कहा कि उनकी जांच में एक मज़बूत नेटवर्क का पता चला है जो एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म, तय जिम्मेदारियों और दिल्ली, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में हथियारों की लगातार मूवमेंट के ज़रिए काम कर रहा था।

VIDEO | The Enforcement Directorate (ED) conducts a raid at the Delhi office of Al‑Falah University in Okhla as part of an investigation into a terror module linked to Faridabad and the recent blast near the Red Fort.



The probe centres on a “white-collar” terror network… pic.twitter.com/xT57mGWRn4 — Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2025

अधिकारियों ने बताया कि हथियारों का पता 2024 तक चला, जब उमर ने हथियार खरीदे और उन्हें मौलवी इरफान उर्फ ​​मुफ्ती को सौंप दिया, जिस पर शक है कि उसने इन लोगों को भर्ती करने में अहम भूमिका निभाई थी।

अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ से काम का साफ बंटवारा पता चला है। अधिकारी ने आगे कहा, "हमने भूमिकाओं का साफ बंटवारा भी देखा है। फाइनेंशियल मदद तीन मेडिकल प्रोफेशनल – मुज़म्मिल, शाहीन और अदील – को करनी थी, जिसमें मुज़म्मिल की मुख्य भूमिका थी। उमर कई नौजवानों को संभावित सुसाइड मिशन के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था।"

एक और अधिकारी ने कहा कि आमिर राशिद अली की गिरफ्तारी से नेटवर्क के बारे में और जानकारी मिली है। NIA के एक अधिकारी ने कहा, "हमारे पास सबूत हैं कि अली ने उमर के साथ मिलकर गाड़ी में रखे IED का इस्तेमाल करके सुसाइड अटैक को अंजाम देने की साज़िश रची थी।" अधिकारियों ने आगे कहा कि अली मॉड्यूल के सदस्यों के साथ कई बार फरीदाबाद और कश्मीर भी गया था।

अधिकारी ने कहा, "आने वाले दिनों में देश भर से और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।" "NIA, दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर, डी में लगातार छापेमारी कर रही है।" दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और दूसरी जगहों पर। फोकस मॉड्यूल के बाहरी हैंडलर, फाइनेंशियल रास्ते और उस प्लान के संभावित टारगेट की पहचान करने पर है।”

