Real Time Flood Watch App: मोदी सरकार ने बाढ़ अपडेट के लिए 'फ्लडवॉच ऐप' लॉन्च किया, जानें इसके बारे में सब कुछ, कैसे करेगा काम

Highlights बाढ़ और बारिश ने कई राज्य में बुरा हाल कर दिया और करोड़ों का नुकसान हुआ है। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'रियल टाइम' में बाढ़ से जुड़े अपडेट भेजने के लिये 338 स्टेशनों से आंकड़े इकट्ठा करेगा। ऐप का उद्देश्य बाढ़ से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना है।

Real Time Flood Watch App: देश में जान-माल के नुकसान सहित बाढ़ से संबंधित घटनाओं में वृद्धि के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। बाढ़ और बारिश ने कई राज्य में बुरा हाल कर दिया और करोड़ों का नुकसान हुआ है।

Chairman of Central Water Commission Kushvinder Vohra launches Mobile App ‘Floodwatch’ to provide real-time flood forecasts to public using interactive maps



➡️ Key feature of the app includes real-time flood monitoring where users can check up-to-date flood situation throughout… pic.twitter.com/jlh2SATBud